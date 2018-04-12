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12 апреля 2018
12:31:06

Первые посадки леса пройдут в Тольятти 27 апреля

Об этом сообщает региональный Минлесхоз. По предварительным данным синоптиков, в этот день ожидается около 15 градусов тепла. И если погода не подведет, то при поддержке ведомства в лесном массиве города будет высажено более 25 000 сосен.

Акция пройдет в рамках социально-экологического проекта «Восстановление лесов Самарской области». В ней примут участие порядка 350 волонтеров. В министерстве отметили, что при хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год.




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