слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
06 марта 2017
12:15:56

Первая женщина-космонавт отмечает юбилей

Валентине Терешковой сегодня 80 лет.

Героя Советского Союза и депутата Государственной Думы поздравляют политические лидеры, в том числе российский премьер Дмитрий Медведев и губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. Они отмечают Глава региона отметил высокий вклад Терешковой в развитие отечественной космонавтики, огромное личное мужество, активную жизненную позицию, которые вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей как в России, так и за рубежом.

Валентина Терешкова - единственная в мире женщина, совершившая одиночный полет в космос. На знаменитом корабле "Восток-6" она 48 раз облетела вокруг Земли.

Фото wikipedia.org




Последние новости Тольятти

06 марта
12:53
В небе над Африкой видели дементора

Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве

06 марта
12:47
Белорусским сырам и мясу могут закрыть доступ в Россию

На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров

06 марта
12:26
Тольяттинская фирма накопила 118 штрафов ГИБДД

Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей

06 марта
12:20
Полиция Тольятти нашла разбойников, которые избили и ограбили беззащитную женщину

Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе

06 марта
12:05
АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Москве

Филиал компании «Торгмаш» расположился на МКАДе

06 марта
11:44
Автоледи из Самары, паркуясь, повредила четыре машины

Пока она "трудилась", ее снимали на видео

06 марта
11:31
В ТГУ короновали Мистера и Мисс-2017

Тольятти  узнал имена новых обладателей титулов

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+