Валентине Терешковой сегодня 80 лет.
Героя Советского Союза и депутата Государственной Думы поздравляют политические лидеры, в том числе российский премьер Дмитрий Медведев и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Они отмечают Глава региона отметил высокий вклад Терешковой в развитие отечественной космонавтики, огромное личное мужество, активную жизненную позицию, которые вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей как в России, так и за рубежом.
Валентина Терешкова - единственная в мире женщина, совершившая одиночный полет в космос. На знаменитом корабле "Восток-6" она 48 раз облетела вокруг Земли.
Фото wikipedia.org
Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве
На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров
Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей
Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе
Филиал компании «Торгмаш» расположился на МКАДе
Пока она "трудилась", ее снимали на видео
Тольятти узнал имена новых обладателей титулов