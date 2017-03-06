Валентине Терешковой сегодня 80 лет.

Героя Советского Союза и депутата Государственной Думы поздравляют политические лидеры, в том числе российский премьер Дмитрий Медведев и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Они отмечают Глава региона отметил высокий вклад Терешковой в развитие отечественной космонавтики, огромное личное мужество, активную жизненную позицию, которые вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей как в России, так и за рубежом.

Валентина Терешкова - единственная в мире женщина, совершившая одиночный полет в космос. На знаменитом корабле "Восток-6" она 48 раз облетела вокруг Земли.

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