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03 апреля 2018
09:26:29

Первая рабочая неделя мая у тольяттинцев будет двухдневной

В Роструде напомнили, что выйти на работу нужно будет в четверг, 3 мая и пятницу, 4-го. Так сложилось в связи с празднованием Первомая. Официальное название это праздника - День Весны и Труда, в нынешнем году он приходится на вторник.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и продлятся до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля.

В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января, который приходился на воскресенье, отметили в Роструде.В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет.

Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

 



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