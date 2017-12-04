А вторая уже по зимнему холодной.
Сегодня ночью в наш регион явился Средиземноморский циклон, по вине которого в ближайшие дни ожидаются обильные осадки. Показания термометров при этом будут на 2-3 градуса выше многолетней нормы. Впрочем, в четверг от потепления не останется и следа, а к выходным морозы окрепнут уже до 7-10 градусов.
Интенсивность осадков к тому времени уже несколько спадет, а добравшееся до нормы атмосферное давление снова начнет расти. Как выразились синоптики, мокроснежье, наконец, закончится, установится зимний характер погоды.
С таким предупреждением обращается к жителям администрация города
Осталось сделать межконсольную забивку,
Работы являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес»,
Подозрительную троицу приметил ночью на бульваре 50 лет Октября экипаж Росгвардии
Снег идет на большей территории губернии
С сегодняшнего дня для этого уже не нужно предоставлять СНИЛС.
Причиной затора стали аварии