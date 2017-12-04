А вторая уже по зимнему холодной.

Сегодня ночью в наш регион явился Средиземноморский циклон, по вине которого в ближайшие дни ожидаются обильные осадки. Показания термометров при этом будут на 2-3 градуса выше многолетней нормы. Впрочем, в четверг от потепления не останется и следа, а к выходным морозы окрепнут уже до 7-10 градусов.

Интенсивность осадков к тому времени уже несколько спадет, а добравшееся до нормы атмосферное давление снова начнет расти. Как выразились синоптики, мокроснежье, наконец, закончится, установится зимний характер погоды.