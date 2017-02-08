По данным издания tltplus, которое ссылается на Роспотребнадзор, зарегистрировано 18284 случая заболевания. Совокупно по населению региона отмечено превышение пороговых значений заболеваемости на 33,5 %.
Результаты лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов показывают: в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа типа А.
За неделю в области полностью закрыты 5 школ и 1 детский сад, частично приостановлен образовательный процесс в 158 классах 31-й школы и 16 группах 14-ти дошкольных учреждений.
10 февраля в регионе почтят память сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей...
Соответствующую поправку приняла Госдума на сегодняшнем пленарном заседании...
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