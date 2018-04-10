По результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту хищения средств. Установлено, что деньги, поступившие от жителей многоквартирных домов в качестве платы за коммунальные услуги, компания на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций не перечисляла.

Таким образом, в результате мошеннических действий ОАО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс» был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей. Началось расследование, ход которого прокуратура держит на контроле.