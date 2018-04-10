По результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту хищения средств. Установлено, что деньги, поступившие от жителей многоквартирных домов в качестве платы за коммунальные услуги, компания на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций не перечисляла.
Таким образом, в результате мошеннических действий ОАО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс» был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей. Началось расследование, ход которого прокуратура держит на контроле.
Об этом рассказали в городском управлении МВД
В Тольятти сегодня начинаются температурные испытания теплосетей
Также использовались 22 единицы техники.
Об этом заявил глава дорожного департамента администрации Павел Баннов
Пострадавших предварительно нет
Им грозят ограничения поставок тепла и горячей воды
В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения