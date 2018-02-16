Синоптики Приволжского Гидрометцентра обещают все ту же переменную облачность без существенных осадков и слабый юго-восточный ветер, но температура воздуха начнет расти. Вечером воскресенья в прогнозах уже только -5.

Накануне народный календарь отпраздновал Сретенье - день, который знаменует собой поворотную точку в ходе зимы. Владычица снегов и морозов уже достигла вершины творческого пути и теперь готова покинуть свой пост.

Солнце уже другое, световой день увеличился почти на три часа. Таким образом, ночи еще за зимой, а в дневные часы будет всячески проявлять себя весна.