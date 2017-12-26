Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Осуществляется она с Ульяновского спуска с 8.30 до 16.00 каждые 30 минут. Этот маршрут очищен от торосов, из-за которых переправу пришлось прервать в минувшие выходные, так как они повреждали ограждение судов на воздушной подушке. Восстановление переправы с речного вокзала Самары продолжается.