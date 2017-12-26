Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Осуществляется она с Ульяновского спуска с 8.30 до 16.00 каждые 30 минут. Этот маршрут очищен от торосов, из-за которых переправу пришлось прервать в минувшие выходные, так как они повреждали ограждение судов на воздушной подушке. Восстановление переправы с речного вокзала Самары продолжается.
К такому выводу пришли учёные Бристольского университета
Смертельным для них стал 42 километр федеральной автодороги в Кинельском районе (фото)
Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
Сегодня дума областной столицы назначила на этот пост Елену Лапушкину
Екатерина Авдеева приняла участие в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся»
Сегодня в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок
Группа сенаторов предлагает снизить объем содержания этилового спирта в напитке до 37,5%.