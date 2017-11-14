В Госдуме поддержали законопроект, который подразумевает ужесточение контроля в этом плане. Если документ примут, то отказ собственника осуществить проверку помещения органами жилищного надзора может стать поводом для обращения инспектора в суд. Он, в свою очередь, рассмотрит жалобу в течение 10 дней. Сейчас это происходит в течение месяца. Об этом рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис.
В то же время законопроект уточнит принципы перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы предотвратить трагические последствия.
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