ФСБ обязала мессенджеры предоставлять ключи шифрования в срок до 10 дней с момента получения запроса. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Верховный суд признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram.
Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные. Согласно законодательству, в противном случае Telegram грозит блокировка на территории России. Однако компания отказывается раскрыть тайну переписки пользователей.
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