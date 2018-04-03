Из-за обильного таяния снега участок дороги скрылся под водой, превратившись в непреодолимое препятствие не только для пешеходов, но и для автомобилей. На место направлена спецтехника для откачивания воды, рассказали в администрации.

Подтопления здесь возникают регулярно из-за отсутствия ливнёвки. Решить проблему радикально можно только путем масштабной реконструкции дорог, а пока остается единственный вариант – механически откачивать воду.

Но с учетом того, что осадков в этом сезоне выпало больше нормы, даже спецтехника не всегда справляется с притоком талой воды. Вероятнее всего, вода в этом месте будет затруднять проезд еще долго.

Фото: tgl.ru