Участница двух музыкальных телепроектов Полина Орбах выйдет на сцену тольяттинской филармонии в ближайшую субботу, 20 января. Полина Орбах – одна из самых ярких и разноплановых московских певиц. Обладая серьезной техникой и великолепным тембром, она чувствует себя уверенно как в поп-музыке, так и в джазе.

Певица, известная широким массам по проектам «Главная сцена» на канале «Россия-1» и «Романтика романса» на телеканале «Культура», уже покорила самые знаменитые сцены и фестивали Москвы, России и Европы. Ее приглашают в свои проекты звезды первой величины – Денис Мацуев и Владимир Спиваков.

Любопытно, что Полина Орбах имеет тольяттинские корни. Ее дед большую часть жизни проработал на ВАЗе, в нашем городе росла ее мама. Приглашение в тольяттинскую филармонию стало для певицы настоящим праздником. Субботний концерт начнется в 18-00. Студентам продадут билет по специальной цене - 150 рублей.