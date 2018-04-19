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19 апреля 2018
07:54:43

Перед тестовым матчем на «Самара-Арене» проведут масштабную тренировку

Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, будут запущены все системы жизнеобеспечения стадиона. Делегация Самарской области изучила опыт городов, где уже прошли тестовые матчи. Наработки регионов будут максимально использованы и в Самаре.

Дмитрий Азаров сказал, что при подготовке необходимо учитывать множество нюансов - от  транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля до организации камер хранения и навигации на стадионе. «Каждая упущенная мелочь может обернуться серьезной проблемой. Даже чистота кресел может создать серьезный негативный фон, который омрачит праздничное настроение, восприятие большого праздника», - подчеркнул Азаров.

28 апреля «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом», на матче планируется 30-процентная загрузка стадиона. А 6 мая самарская команда встретится здесь же с краснодарской «Кубанью». Эту тестовую игру проведут с максимальной загрузкой, чтобы проверить работоспособность всех систем. 

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