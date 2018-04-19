Как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, будут запущены все системы жизнеобеспечения стадиона. Делегация Самарской области изучила опыт городов, где уже прошли тестовые матчи. Наработки регионов будут максимально использованы и в Самаре.

Дмитрий Азаров сказал, что при подготовке необходимо учитывать множество нюансов - от транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля до организации камер хранения и навигации на стадионе. «Каждая упущенная мелочь может обернуться серьезной проблемой. Даже чистота кресел может создать серьезный негативный фон, который омрачит праздничное настроение, восприятие большого праздника», - подчеркнул Азаров.

28 апреля «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом», на матче планируется 30-процентная загрузка стадиона. А 6 мая самарская команда встретится здесь же с краснодарской «Кубанью». Эту тестовую игру проведут с максимальной загрузкой, чтобы проверить работоспособность всех систем.

Фото: Департамент информационной политики‏