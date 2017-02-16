Сборы в ПФР сократились на 7% по сравнению с 2016 годом, сообщает Интерфакс. По информации агентства, объем взносов составил более 183 миллиардов рублей. В январе прошлого года было почти 198.
С января этого года администрированием сборов на обязательное пенсионное страхование занимается федеральная налоговая служба. Ранее эти обязанности были возложены на Пенсионный фонд.
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