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13 января 2017
09:27:18

Пенсионеры сегодня начнут получать единовременную выплату в 5000 рублей

Растянется процесс выплаты до 28 января включительно. Все необходимые средства на единовременную выплату – почти 222 миллиарда рублей — заложены в бюджете Пенсионного фонда на этот год.

Сроки доставки денег действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они деньги на почте или как-то иначе. Тем, у кого дата доставки пенсии на дом значится с 13 января и до окончания выплатного периода, почтальоны принесут дополнительные деньги сразу вместе с пенсией за первый месяц 2017-го. Если же пенсия должна быть получена в период с 3 по 12 число, то обещанные 5 тысяч доставят им на дом отдельно.

Дополнительно обращаться или подавать заявление на выплаты было не нужно. В Пенсионном фонде напомнили, что начисления произведут всем россиянам, которые являются получателями пенсии по состоянию на 31 декабря ушедшего года.

Источник НСН




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