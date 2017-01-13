Растянется процесс выплаты до 28 января включительно. Все необходимые средства на единовременную выплату – почти 222 миллиарда рублей — заложены в бюджете Пенсионного фонда на этот год.
Сроки доставки денег действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они деньги на почте или как-то иначе. Тем, у кого дата доставки пенсии на дом значится с 13 января и до окончания выплатного периода, почтальоны принесут дополнительные деньги сразу вместе с пенсией за первый месяц 2017-го. Если же пенсия должна быть получена в период с 3 по 12 число, то обещанные 5 тысяч доставят им на дом отдельно.
Дополнительно обращаться или подавать заявление на выплаты было не нужно. В Пенсионном фонде напомнили, что начисления произведут всем россиянам, которые являются получателями пенсии по состоянию на 31 декабря ушедшего года.
Источник НСН
Однако заявочный процесс начнётся не раньше 2020 года...
Решение примет комиссия...
В их числе - получение сертификата на материнский капитал...
Новая пенсионная система позволит высвободить в бюджете средства на медицину и образование...
Обстоятельства смерти певицы пока остаются невыясненными...
«Высокая цена за право быть первым путешественником во времени», - пошутил мужчина...
Если на прошлой неделе было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев ОРВИ, то на этой - 2712...