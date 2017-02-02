Первая пройдет в Самаре в субботу, 4 февраля, в 14 часов у Дворца спорта Авиационного завода (Физкультурная,101). Об этом сообщает в своем блоге депутат Губренской Думы Михаил Матвеев.

Митинг согласован. Организаторы: Движение "Гражданская инициатива" при поддержке горкома КПРФ Самары.



"С начала этого года Правительство Самарской области ("команда созидания") по инициативе губернатора Н.И.Меркушкина отменили пенсионерам и ветеранам льготы по коммунальным платежам. С 1 февраля ограничили до 50 число поездок по социальной карте в общественном транспорте, а 31 января, Губдума голосами фракции "Единая Россия" приняла закон об отмене ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) работающим пенсионерам, по которому около 175 тысяч пенсионеров области будут лишены ежемесячных выплат от 600 до 1100 руб.

Видимо, этот митинг будет предупредительным и прологом к большому общеобластному митингу протеста с требованиями отставки губернатора, который надо провести в марте, когда до большей части обворованных "командой созидания" пенсионеров дойдёт, что и на сколько их обокрали", - отмечается в блоге .