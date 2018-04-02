В городе проходят курсы на безвозмездной основе на базе двух учреждений:

1. Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» (далее - ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»).

Курсы компьютерной грамотности открыты для граждан пожилого возраста

г. Тольятти, г. Жигулевск, м. р. Ставропольский:

- в отделении Комсомольского района расположенного по адресу: г.Тольятти,

ул. Громовой, д. 42 тел 8 (8482) 79-90-28;

- в отделении Центрального района расположенного по адресу: г.Тольятти,

ул. Карбышева, д. 9 тел 8 (8482) 79-90-04;

- в отделении Автозаводского района расположенного по адресу: г.Тольятти,

ул. Автостроителей, д. 68 тел 8 (8482) 79-90-08.

Обучение на курсах дает возможность получить необходимые навыки в области информационных технологий и позволяет адаптироваться к условиям современного общества. Участники узнают о том, как записаться на прием к врачу через электронную регистратуру, оплатить коммунальные услуги через онлайн сервисы, зарегистрироваться в социальных сетях, скачать электронные книги, быть в курсе событий происходящих как в нашей стране, так и за рубежом и многое другое.

2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» (г. Тольятти, б-р Ленина, 10)

Занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров проводятся в отделе информационного сопровождения центральной библиотеки им. В.Н. Татищева и в Интернет-центре библиотеки № 6 «Библиотека Автограда» МБУК «Библиотеки Тольятти».

- В центральной библиотеке (бульвар Ленина, 10) занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Запись осуществляется по телефону (26-03-81) или при личном обращении в библиотеку.

Количество человек в группе – до 10 человек (по количеству компьютеризированных рабочих мест).

Программа обучения основывается на проекте Пенсионного Фонда РФ и Ростелеком «Азбука интернета. Обучение пользователей старшего поколения работе на компьютере и в сети интернет».

Курс состоит из 10 занятий и включает обучение элементарным навыкам работы на компьютере – в операционной системе Windows, в программе Word, в сети Интернет, также занятия по использованию Портала государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), сервисов по предоставлению услуг и информации в электронном виде федеральными органами государственной власти. Отдельное занятие посвящено соблюдению безопасности при работе в Сети.

В библиотеке № 6 (ул. Юбилейная, 8) обучение компьютерной грамотности пенсионеров ведется в рамках проекта «Серебряные сферы: программа освоения Интернет для тех, кому за 60» (200 часов, авторская программа Интернет-центра). В течение года проходят обучение около 100 человек пенсионного возраста, проводятся 125 занятий.

Учебная программа включает в себя:

- Базовый курс в текстовом редакторе;

- Базовый курс Интернет + прикладные программы: сканирование, презентация;

- Заключительные тестовые занятия.

После завершения компьютерных курсов у обучившихся пенсионеров есть возможность принять участие в программе «Электронный ликбез: программа обучения пенсионеров правовой и информационной грамотности» (10 часов). На курсах обучают использованию электронных услуг и сервисов на Едином портале электронного правительства, а также на сайтах федеральных, региональных правительственных структур и ведомств, на ресурсах местного самоуправления.