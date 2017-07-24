Женщина рассказала полиции, что к ней обратился неизвестный мужчина, который предложил продать ему подержанную бытовую технику. Хозяйка согласилась, и вместе с незнакомцем прошла к себе в квартиру, где стоял старый телевизор.

Покупатель предложил 2000 рублей, но сказал, что при себе имеет только крупные деньги – купюру номиналом в 5000 рублей. Женщина на размен согласилась, и выдала мошеннику сдачу. После этого мужчина ушел, сказав, что за техникой вернётся, но так и не появился.

Пенсионерка отправилась в ближайшую аптеку, где ей сообщили, что купюра не настоящая. Злодея сотрудники уголовного розыска задержали в тот же день. Он признался в содеянном, сообщив, что потратить деньги еще не успел. Возбуждено уголовное дело.