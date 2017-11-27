Об этом рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Трагедия произошла накануне в десятом часу вечера. Мужчина 1975 года рождения перебегал железнодорожные пути на станции "Пятилетка", но не рассчитал скорость приближающегося состава - электропоезда №6027 - и не успел взобраться на платформу.
Пешехода зажало между платформой и вагонами, сообщаетОт полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи. У погибшего при себе имелось пенсионное удостоверение сотрудника МВД.
Как сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова, это уже не первый случай, когда пешеходы гибнут в подобных ДТП. Платформы высокие - выше 1,5 метров. Люди совершают безрассудные поступки, перебегают перед близко идущим поездом, будучи уверенными, что с легкостью преодолеют высоту, а в результате попадают в смертельную ловушку.
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