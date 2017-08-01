Повышение коснется около 14 миллионов пожилых людей и инвалидов. Как пояснили ТАСС в ПФР, размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году.
Источник Эхо Москвы
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