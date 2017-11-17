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17 ноября 2017
07:24:59

Пенсии в России ни при каких обстоятельствах не уменьшатся

Наоборот - они и дальше будут только расти, заявили в Министерстве труда. Так в ведомстве прокомментировали слова главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что у государства может не хватить денег на выплату пенсий.

«Дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться", - говорится в сообщении Минтруда.

Вместе с тем Алексей Кудрин пояснил собственные слова: он имел в виду, что Пенсионный фонд дефицитен без серьезных вливаний из бюджета. Из-за этого не хватает средств на инвестиции в развитие страны. Решение этой проблемы он видит в повышении пенсионного возраста.

Источник Маяк




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