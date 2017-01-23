Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на совещании с членами кабмина.
В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в 2017 году средний размер пенсии в России составит 13 тыс 620 рублей. Таким образом, он превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60% .
Вице-премьер также сообщила, что единовременная выплата в 5 тыс рублей пенсионерам будет завершена до конца текущей недели. Голодец уточнила, что ее уже получили 85% пенсионеров
Источник Маяк
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