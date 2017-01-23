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23 января 2017
16:05:07

Пенсии в России будут проиндексированы с 1 февраля на 5,4%

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на совещании с членами кабмина.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в 2017 году средний размер  пенсии в России составит 13 тыс 620 рублей. Таким образом, он превысит  прожиточный  минимум  пенсионера примерно на 60% .

Вице-премьер также сообщила, что единовременная выплата в 5 тыс рублей пенсионерам будет   завершена до конца текущей недели. Голодец уточнила,  что ее уже получили 85%  пенсионеров

Источник Маяк




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