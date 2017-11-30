Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. Он отметил, что реальная инфляция в этом году будет на один процентный пункт меньше.
Несмотря на то, что власти решили индексировать пенсии на фактический уровень инфляции предыдущего года, в бюджете учли переиндексацию, уточнил министр.
Он отметил, что решение об увеличении размера пенсий приняли, чтобы восстановить упавшие за последние годы доходы пенсионеров.
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