Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. Он отметил, что реальная инфляция в этом году будет на один процентный пункт меньше.

Несмотря на то, что власти решили индексировать пенсии на фактический уровень инфляции предыдущего года, в бюджете учли переиндексацию, уточнил министр.

Он отметил, что решение об увеличении размера пенсий приняли, чтобы восстановить упавшие за последние годы доходы пенсионеров.