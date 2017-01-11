Накопительную часть пенсии, на которую имеют право все россияне, рожденные не ранее 1967 года, будут рассчитывать по другим значениям. Период выплат накопительной части с января составляет 240 месяцев, а не 234, как было ранее. Таким образом, срок продлен на полгода, отмечает "Москва 24" .