Наш город вошел в число лидеров по собираемости взносов в Самарской области. На конец прошлого года показатель составил 89%. Более дисциплинированными оказались лишь жители Богатовского, Челновершинского, Борского, Клявлинского районов, а также Отрадного, где сборы на капитальный ремонт приблизились к 100%-ной отметке.

В региональном Фонде капремонта напомнили, что еще в ноябре прошлого года Тольятти значился в числе проблемных муниципалитетов, поскольку обязательные взносы в Фонд капремонта отчисляли только 53% горожан. А по состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял всего 38%.

В Фонде отметили, что исправить ситуацию помогло выставление пеней за неуплату. При этом штрафные санкции затронули период с августа 2014 по сентябрь 2016 года. Вместе с тем срок уплаты взносов на капремонт был увеличен — с 11 до 20 числа каждого месяца. Для повышения собираемости взносов, Фонд капремонта также проводит судебно-претензионную работу. Таким образом за 2016 год с жителей Самарской области было взыскано 52 млн рублей.