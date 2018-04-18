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18 апреля 2018
12:42:26

Паводок в Самарской области исполнил решение суда и снес незаконный ресторан

На днях на Волге в районе 2 очереди набережной Самары произошел инцидент, в результате которого двухэтажный дебаркадер оторвало от креплений и снесло вниз по течению. Между тем, летом прошлого года природоохранная прокуратура установила, что дебаркадер находился в этом месте незаконно.  

Нарушившее закон ООО «ЭкоВолга» было привлечен к административной ответственности. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями освободить акваторию, которые судебная инстанция удовлетворила. Но исполнить его ответчик не успел – дебаркадер снесло в результате половодья.

Таким образом, как отметили в прокуратуре, в настоящее время акватория водного объекта около бассейна ЦСК ВВС освобождена.

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