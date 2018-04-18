На днях на Волге в районе 2 очереди набережной Самары произошел инцидент, в результате которого двухэтажный дебаркадер оторвало от креплений и снесло вниз по течению. Между тем, летом прошлого года природоохранная прокуратура установила, что дебаркадер находился в этом месте незаконно.
Нарушившее закон ООО «ЭкоВолга» было привлечен к административной ответственности. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями освободить акваторию, которые судебная инстанция удовлетворила. Но исполнить его ответчик не успел – дебаркадер снесло в результате половодья.
Таким образом, как отметили в прокуратуре, в настоящее время акватория водного объекта около бассейна ЦСК ВВС освобождена.
Фото Вконтакте
Бюджет на этот год составлял 93 тысячи рублей, горожане перечислили почти 208 тысяч
Мертвую рептилию притащила ей с помойки собака
Подготовка к ЧМ находится на ежедневном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Дарья Резник выехала в Казань
Тарифы уже установлены и опубликованы
До 1 мая в нем можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн
В Госдуму внесли соответствующий законопроект