На Жигулевской ГЭС начали подготовку к предстоящему половодью. На станции создана паводковая комиссия, разработан общий план мероприятий по подготовке к безопасному пропуску талых вод.

Энергетики отработают 40 организационно-технических мероприятий, которые обеспечат надежную и безаварийную работу ГЭС. Комиссия проверит оборудование, гидротехнические сооружения, дренажные устройства, оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения. Будут сформированы запасы необходимых материалов. До начала ответственного периода будут закончены все текущие ремонты, пройдут тренировки и инструктажи на темы безопасного и эффективного пропуска половодья.



В период половодья будет проводиться постоянный контроль изменения гидрометеорологической обстановки, уровней воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, будет организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.



Как и в предыдущие годы, руководство филиала обеспечит взаимодействие с региональными органами власти и МЧС региона в части оперативного реагирования, информационного обмена и ликвидации возможных нештатных ситуаций. Предусмотрено оперативное оповещение населения через средства массовой информации о начале паводка, открытии водосливной плотины, расходах и уровнях воды в нижнем бьефе гидроузла.



Оперативные данные о гидрологической обстановке на Жигулевской ГЭС представлены в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/



Половодье – один из самых напряженных и ответственных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.



Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства природных ресурсов. Оно согласует вои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, АО «Системный оператор единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей и задач, стоящих перед этими ведомствами.