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17 мая 2018
06:54:56

Павильоны на остановке «Речной порт» в Тольятти будут убирать по решению суда

Правда, не все. Городская администрация уже высказывала свою непримиримую позицию в отношении торговых объектов, которые портят облик Комсомольского района. В скором времени поблизости должен появиться новый сквер «Маяк», поэтому стремление городских властей навести порядок выглядит вполне оправданным. Но предприниматели добровольно убрать свои объекты отказались.

Из восьми павильонов только у двух имеются все необходимые документы, позволяющие находиться на этой территории. Состояние еще двух объектов оценивается как критическое, поэтому городская администрация потребует их сноса через суд. Тем более, что успешный опыт в этом направлении уже имеется. Так, в Автозаводском районе убрали «Глобус», чтобы освободить территорию, зарезервированную под строительство дублера Южного шоссе.

По всем остальным объектам решение будет приниматься позже. Глава Комсомольского района Артем Анисимов прорабатывает варианты, которые могли бы устроить и городскую администрацию, и предпринимателей. Если объекты не будут портить внешний облик района, в частности, выход на сквер «Маяк», их впишут в концепцию начавшегося благоустройства территории. Договоры аренды будут продлены, и торговые объекты останутся.




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