По словам главы РПЦ, население Земли «входит в критический период развития человеческой цивилизации». «Это уже видно невооружённым глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — приводит слова предстоятеля Русской православной церкви «Интерфакс».
Он напомнил, что согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих. Патриарх призвал каждого, особенно публичных людей, осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и «затормозить сползание в бездну окончания истории».
Новая картина может стать его последним появлением в образе секретного сотрудника Ми-6.
Его «Лада Гранта» привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны на улице 40 лет Победы
Выдачу новой серии государственных знаков начнут уже на следующей неделе
Но места еще есть, поэтому самое время позвонить в «Фонд Тольятти»
ДТП произошло накануне около 6 вечера
Вред для здоровья доказан
О нем рассказали в пенсионном фонде губернии