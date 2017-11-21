По словам главы РПЦ, население Земли «входит в критический период развития человеческой цивилизации». «Это уже видно невооружённым глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — приводит слова предстоятеля Русской православной церкви «Интерфакс».

Он напомнил, что согласно христианскому вероучению, приближение и удаление конца света зависит от нас самих. Патриарх призвал каждого, особенно публичных людей, осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и «затормозить сползание в бездну окончания истории».