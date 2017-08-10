Об этом сообщает издание tltgorod , ссылаясь на президента Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса.

По его словам, выплату предполагает закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. В данном случае, ответственность перевозчика застрахована в ЗАО «МАКС». Компания подтвердила наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем.

При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за переломы конечностей положена выплата от 60 до 300 тысяч, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. руб.. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн руб.

ДТП произошло в Тольятти накануне . На улице Северной автобус ПАЗ съехал в кювет, столкнулся с опорой линии электропередачи и опрокинулся на правый борт. Водитель погиб, 4 пассажира получили травмы. Не исключено, что водителю стало плохо с сердцем.

Фото: 63.mvd.ru