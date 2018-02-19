ДТП произошло сегодня утром в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе местного МЧС. Газель «ФОРД», следовавшая по маршруту Асекеево-Тольятти, столкнулась с вазовской «Приорой» на 12 километре трассы «Самара-Бугуруслан».
По предварительным данным, которые приводит "Интерфакс-Поволжье", один человек погиб, четверо пострадали. На месте работал боевой расчет пожарно-спасательной части. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
Фото: http://56.mchs.gov.ru
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