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26 декабря 2017
07:06:12

Пассажирский автобус съехал в подземный переход, погибли люди

Чрезвычайное происшествие произошло накануне на западе Москвы. Пять человек погибли, около 15 пострадали. Автобус въехал в подземный переход станции метро Славянский бульвар.

Водитель утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК).

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь директор Одинцовского филиала "Мострансавто" Николай Катырин заявил журналистам, что попавшему в ДТП автобусу не было и года - он был выпущен в 2017 году. "Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности", - сказал он, отметив, что не готов выдвигать никаких версий случившегося до завершения следственных действий.

Спасатели при помощи спецтехники вытащили автобус на тротуар, корпус транспортного средства поврежден, выбиты стекла, на почти открепившемся от корпуса лобовом стекле видны множественные трещины.

В качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства, версия теракта не рассматривается.




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