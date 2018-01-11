Международный аэропорт подвел итоги работы в период новогодних каникул. С 28 декабря по 8 января включительно здесь обслужили 80 710 пассажиров. Это на 23 % больше, чем за аналогичный период годичной давности. При этом пассажиропоток на международных рейсах практически удвоился и составил 17 240 человек.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Сочи и Симферополь. Из международных по пассажиропотоку лидировали Дубай, Стамбул, Прага, Хельсинки и Пардубице.

С 28 декабря 2017 по 8 января 2018 авиакомпании совершили 718 взлетно-посадочных операций, а службы аэропорта обработали 653 тонны багажа.