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04 декабря 2017
07:28:02

Пассажирам хотят разрешить возвращать деньги в аэропорту при задержке рейса

Сдать билет и купить новый у другой авиакомпании можно будет после трех часов ожидания. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. По данным Росавиации, в октябре этого года с опозданием на два и более часа вылетели 1502 рейса. При этом львиная доля задержек пришлась на внутренние перевозки.

Недобросовестные компании пользуются тем, что пассажирам сегодня некуда деваться: зачастую у них нет свободных средств, чтобы оперативно воспользоваться услугами другого перевозчика, а ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго. При этом большинство сбоев в расписании вылетов происходит по вине авиакомпаний.

Источник РИА Новости




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