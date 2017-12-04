Сдать билет и купить новый у другой авиакомпании можно будет после трех часов ожидания. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. По данным Росавиации, в октябре этого года с опозданием на два и более часа вылетели 1502 рейса. При этом львиная доля задержек пришлась на внутренние перевозки.
Недобросовестные компании пользуются тем, что пассажирам сегодня некуда деваться: зачастую у них нет свободных средств, чтобы оперативно воспользоваться услугами другого перевозчика, а ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго. При этом большинство сбоев в расписании вылетов происходит по вине авиакомпаний.
Источник РИА Новости
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