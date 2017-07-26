Но их надо будет убрать в ручную кладь, вес которой не должен превышать 5 кг. С такими разъяснениями выступил Минтранс.
Новые правила, как отмечается в документе, могут вступить в силу уже в ноябре.
Источник Эхо Москвы
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