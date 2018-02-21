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21 февраля 2018
10:46:32

Пассажир иномарки погиб после двух столкновений с фурами

20 февраля в 50 километрах от Сызрани произошло смертельное ДТП. Около половины первого дня на 838 км федеральной трассы «М-5 Урал» в Новоспасском районе Ульяновской области 26-летний водитель за рулем Toyota Corolla при перестроении с правой полосы движения на левую не уступил дорогу и совершил столкновение с тягачом Volvo  с цистерной.  За рулем машины сидел 57-летний мужчина, пишет "Маленькая Сызрань".

О удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в фуру MAN. В результате ДТП 77-летний пассажир японской легковушки от полученных травм скончался на месте происшествии. Водитель Toyota доставлен в больницу, откуда был отпущен домой. В причинах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.




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