Следственное Управление СКР по Самарской области передает в суд дело о вопиющей жестокости. Судить будут молодого человека, который из-за ссоры переехал на машине своего знакомого. Тот через несколько дней скончался в больнице.

Инцидент произошел в соседнем с Тольятти городе Отрадный. В ведомстве рассказали, что ссора между обвиняемым и его знакомым случилась в июне прошлого года. Оставив друга на дороге, обвиняемый уехал. Его автомобиль нашли позже в другом субъекте РФ с характерными повреждениями кузова.

Парню грозит до 15 лет лишения свободы.