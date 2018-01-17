Перечень таких мест в масштабах губернии составили сотрудники регионального МЧС. Всего их по области будет 26.
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Богоявления или Крещения Господня. Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы очиститься от грехов и духовно преобразиться.
Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, в Тольятти вот уже который год запрещают делать проруби на городских пляжах – слишком тонкий лед, говорят спасатели. А в парковом комплексе выставят временные посты МЧС для оказания помощи, обеспечат присутствие медиков и полиции.
Кроме того, здесь обустроят теплые палатки для переодевания, предложат горячий чай и выпечку.
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
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