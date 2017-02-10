Штраф за нее хотят увеличить до 5 тысяч рублей. Комитет Госдумы по государственному строительству поддержал законопроект Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях.
Предполагается, что следить за соблюдением нового закона будут участковые полицейские. В отдельных регионах уже действуют местные законы, предусматривающие ответственность за парковку машин на газонах.
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