Штраф за нее хотят увеличить до 5 тысяч рублей. Комитет Госдумы по государственному строительству поддержал законопроект Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях.

Предполагается, что следить за соблюдением нового закона будут участковые полицейские. В отдельных регионах уже действуют местные законы, предусматривающие ответственность за парковку машин на газонах.