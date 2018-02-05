ЧП произошло в одном из общежитий одного из общежитий на улице Дзержинского. В результате несчастного случая упали 14 летняя девочка и 17 летний молодой человек. Оба были доставлены в больницу. Мальчик от полученных повреждений скончался в тот же день. За жизнь его подруги врачи ведут борьбу.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.

По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.