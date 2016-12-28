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28 декабря 2016
15:12:28

Параметрический самописец Ту-154 поднят на поверхность

Второй бортовой самописец потерпевшего крушение самолета над Чёрным морем Ту-154 - параметрический - обнаружен и поднят на поверхность, сообщили в Минобороны. Военные заявили, что поисковая  операция в районе авиакатастрофы идет круглосуточно. В поисках задействованы 45 кораблей  и судов, 15  глубоководных аппаратов, более 190 водолазов, 12 самолетов, пять вертолетов и беспилотная авиация.

Ранее был обнаружен речевой "чёрный ящик". Он доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в подмосковных Люберцах, где проводится  его расшифровка. Крушение самолета Ту-154 произошло утром в воскресенье вскоре после взлета из аэропорта Сочи.

На борту находились 92 человека. Все они погибли. Как отметили в Минобороны, водолазы с начала поисковой операции подняли со дна Черного моря 15 погибших и 239 фрагментов тел. Также обнаружено 12 крупных и более 1,5 тыс мелких фрагментов воздушного судна.

 

Источник Маяк




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