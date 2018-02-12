Лизинговая компания выполняет контракт, согласно которому наш город должен получить 40 низкопольных машин. Однако в установленные сроки «ТрансФин-М» не уложился, за что к организации применяются штрафные санкции.
Она уже заплатила за нарушение сроков 12,5 млн рублей. Сегодня на аппаратном совещании в городской администрации сообщили, что к настоящему моменту в город поступило 39 троллейбусов, 18 из которых уже работают на линиях.
Дело было ночью на улице Шлюзовой в районе дома № 3.
Еще в 4 школах учебный процесс приостановлен в отдельных классах
Об этом рассказали в департаменте образования администрации
Он обнаружен на месте крушения
В выходные многие видели висящую над городскими улицами белую дымку
Он направил телеграмму...
Проекты по благоустройству заповедника в приоритете