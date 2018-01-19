Арт-объект сделан из листа железа, в котором прорезан силуэт мужчины в шляпе. По словам авторов композиции, разделение на светлую и темную половины отражает специфику профессии разведчика.
Рядом с силуэтом надпись: «В молодые годы Отто фон Штирлиц, самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев».
Памятник Штирлицу установили на средства меценатов.
Фото: Amur.kp.ru
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