Арт-объект сделан из листа железа, в котором прорезан силуэт мужчины в шляпе. По словам авторов композиции, разделение на светлую и темную половины отражает специфику профессии разведчика.

Рядом с силуэтом надпись: «В молодые годы Отто фон Штирлиц, самый знаменитый разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев».

Памятник Штирлицу установили на средства меценатов.

Фото: Amur.kp.ru