Объемы производства и продажи нелегального алкоголя по итогам 2017 года сократились почти в четыре раза. Об этом говорится в отчете Росалкогольрегулирования. Как отмечает газета «Известия», улучшению показателей способствовали выход на полную мощность системы госучета ЕГАИС и усиление взаимодействия службы с МВД и ФСБ.

По мнению экспертов, существующее наказание за незаконные действия на алкогольном рынке недостаточно эффективно: ликвидировать теневой сектор можно, только десятикратно увеличив денежные штрафы.