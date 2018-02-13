Объемы производства и продажи нелегального алкоголя по итогам 2017 года сократились почти в четыре раза. Об этом говорится в отчете Росалкогольрегулирования. Как отмечает газета «Известия», улучшению показателей способствовали выход на полную мощность системы госучета ЕГАИС и усиление взаимодействия службы с МВД и ФСБ.
По мнению экспертов, существующее наказание за незаконные действия на алкогольном рынке недостаточно эффективно: ликвидировать теневой сектор можно, только десятикратно увеличив денежные штрафы.
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