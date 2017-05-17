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17 мая 2017
10:26:37

Компания «Озон Фарм» в Тольятти получила лицензию

Теперь завод по производству лекарственных препаратов, который располагается на территории особой экономической зоны, может приступить к осуществлению фармацевтической деятельности. Документ выдан Министерством промышленности и торговли России по итогам визита специалистов ведомства на предприятие в Тольятти. Планируется, что оно начнет работать уже в этом году.

В настоящее время завод «Озон Фарм» построен, здесь подходят к концу пусконаладочные работы. Сейчас на предприятии находятся немецкие специалисты, которые проверяют последнее оставшееся оборудование. В частности, осуществляется  тестовый прогон всех типоразмеров продукции на вспомогательном сырье. До этого работоспособность техники также проверили представители российских и итальянских заводов-изготовителей и она не вызвала нареканий.

Важная работа, которую также нужно завершить перед тестовым пуском, – это утверждение производственного плана. Предполагается, что на завод в ОЭЗ будет перенесена часть номенклатуры, которая сейчас изготавливается на головном предприятии в Жигулевске – на предприятии «ОЗОН». Сегодня объем производства компании превышает 250 млн упаковок в год. Планируется, что на заводе в ОЭЗ будет производиться 40-50 млн упаковок в год.




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