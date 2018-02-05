Очевидцы в соцсетях сообщают, что там произошла авария из нескольких машин, и образовалась пробка, выбраться из которой получится очень не скоро.
"Пробка не то слово. Даже не двигается. Просто стоим!, - пишет один из участников траффика.
ДТП случилось на участке дороги после перекрестка с Новозаводской в направлении Тимофеевки. Автомобилисты советуют добираться в "новый город" Тольятти через Центральный район.
Фото: Артем Павлов
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