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05 февраля 2018
11:29:00

Обводная дорога в Тольятти закрыта для проезда

Очевидцы в соцсетях сообщают, что там произошла авария из нескольких машин, и образовалась пробка, выбраться из которой получится очень не скоро.

"Пробка не то слово. Даже не двигается. Просто стоим!, - пишет один из участников траффика.

ДТП случилось на участке дороги после перекрестка с Новозаводской в направлении Тимофеевки. Автомобилисты советуют добираться в "новый город"  Тольятти через Центральный район.

Фото: Артем Павлов




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