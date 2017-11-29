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29 ноября 2017
09:39:23

Отставание по строительству "Самара Арены" сокращается с каждым днем

Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров накануне вечером во время прямого телеэфира.

"Мы принимаем все меры, чтобы ускорить возведение объекта. Ведется ежедневный контроль выполненных работ, как по зоне ответственности муниципалитета, так и над федеральными объектами, - отметил и.о. губернатора.

Он добавил, что вице-премьер РФ Виталий Мутко получил подрядчику "Самара Арены" активизировать работы на объекте. Ход  строительства жестко контролируется федеральным центром. Тестовые матчи, которые пройдут в апреле, нужно провести в соответствии со всеми требованиями, предусмотренными на международном уровне", - подчеркнул Азаров.

Источник Волга Ньюс




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