Сегодня в правительство будет направлен доклад по итогам проверки аэропорта Каира. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Ранее источник "Интерфакса ", знакомый с ходом проверки, рассказал, что проблемы с безопасностью в аэропорту Каира остаются, и пока открытие авиасообщения между Египтом и Россией откладывается. Оно, напомним, было прервано после теракта на борту самолета, вылетевшего из аэропорта Шарм-эш-Шейх.