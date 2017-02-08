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08 февраля 2017
15:57:11

Отпуск в Египте пока откладывается

Сегодня в правительство будет направлен доклад по итогам проверки аэропорта Каира. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом проверки, рассказал, что проблемы с безопасностью в аэропорту Каира остаются, и пока открытие авиасообщения между Египтом и Россией откладывается. Оно, напомним, было прервано после теракта на борту самолета, вылетевшего из аэропорта Шарм-эш-Шейх.

Источник Эхо Москвы




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