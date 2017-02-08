Сегодня в правительство будет направлен доклад по итогам проверки аэропорта Каира. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом проверки, рассказал, что проблемы с безопасностью в аэропорту Каира остаются, и пока открытие авиасообщения между Египтом и Россией откладывается. Оно, напомним, было прервано после теракта на борту самолета, вылетевшего из аэропорта Шарм-эш-Шейх.
Источник Эхо Москвы
За неделю в области полностью закрыты 5 школ и 1 детский сад...
10 февраля в регионе почтят память сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей...
Соответствующую поправку приняла Госдума на сегодняшнем пленарном заседании...
Пострадал сам водитель и его пассажир...
Она успела передать последних детей, после чего потеряла сознание...
Количество исковых заявлений по взысканию задолженности достигло 5 тысяч...
СК уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность"...