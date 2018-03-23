Накануне в пятом часу вечера недалеко от Сызрани произошла авария с участием 3 грузовых автомобилей. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.
По версии полицейских прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на встречную полосу, где столкнулся с 2 фурами. В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.
На месте работали сотрудники ДПС. По факту аварии сейчас проводится проверка.
Фото: 63мвд.рф
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