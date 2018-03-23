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23 марта 2018
06:58:41

Оторвавшийся на трассе М-5 прицеп убил человека

Накануне в пятом часу вечера недалеко от Сызрани произошла авария с участием 3 грузовых автомобилей. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

По версии полицейских прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на встречную полосу, где столкнулся с 2 фурами. В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.

На месте работали сотрудники ДПС. По факту аварии сейчас проводится проверка.

Фото: 63мвд.рф

 




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