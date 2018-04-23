Сегодня на аппаратном совещании в городской администрации об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин. Подписано соответствующее постановление. Технологический процесс по прекращению подачи тепла в первую очередь коснется жилищного фонда.
Отключение тепла в детских садах, школах и объектах здравоохранения будет производиться по заявкам руководителей учреждений.
Водителя зажало в салоне
Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
Об этом сообщает футбольный клуб «Лада».
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
Сейчас все оздоровительные учреждения активно готовятся к летней кампании